Motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü Güncel Haberler Erzurum'un Yakutiye ilçesinde motosikletten düştükten sonra öğrenci servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde motosikletten düştükten sonra öğrenci servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Mustafa Yasin Kurtuluş, kullandığı 60 KV 131 plakalı motosikletin Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda savrulması sonucu düştü. Bu sırada Orhan P. idaresindeki 25 S 0170 plakalı minibüs, Kurtuluş'a çarptı. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kaza yerinde öldüğü anlaşılan Kurtuluş'un cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya Atatürk Üniversitesi Yakutiye Erzurum Güncel Haberler

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