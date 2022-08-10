Son dakika haberleri... Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı Son dakika gündem haberine göre Erzurum'un Yakutiye ilçesinde evlerinin önünde oturan vatandaşlara silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde evlerinin önünde oturan vatandaşlara silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Hacı Mirza Sokak'ta, evlerinin önünde aileleriyle oturan kişilere kimliği belirlenemeyen şüphelilerce silahla ateş açıldı. Olayda Emrah Z, Abbas Z. ve Serkan Z. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırıya karışan ve ara sokaklarda izlerini kaybettiren şüphelilerin yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Güncel AA / Selami Küçükoğlu Kazım Karabekir Yakutiye Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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