Son dakika haberleri | Erzurum'da bir kişi araçta silahla vurularak öldürüldü Güncel Haberler Son dakika haberi: Erzurum'da, araç içerisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Erzurum'da, araç içerisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde hareket halindeki araca ateş açıldığı ve bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmada, Palandöken Dağı Yılanlısırt bölgesinde kapısı açık 19 TH 931 plakalı araç içerisinde 25 yaşındaki Ferdi Gündoğdu'nun silahla öldürüldüğü tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı, Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timlerinin çalışması sonucu olayla ilgisi olduğu değerlendirilen A.S, F.D, M.E.D, Ş.M, S.M. ve A.S. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sonucu Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Mutaf Kayak Merkezi Palandöken Erzurum Tragger Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Erzurum'da bir kişi araçta silahla vurularak öldürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.