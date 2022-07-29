Son dakika haberleri | Erzurum'da bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan zanlı aranıyor Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir iş yerini kurşunlayan zanlı kaçtı. Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir iş yerini kurşunlayan zanlı kaçtı. İlçeye bağlı 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerine, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iş yerinin camları kırıldı, zanlı ise kaçtı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polisler kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Hilmi Tunahan Karakaya Organize Sanayi Bölgesi Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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