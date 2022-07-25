Teröristlerce kullanılan 4 katlı sığınak imha edildi - Haberler

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Teröristlerce kullanılan 4 katlı sığınak imha edildi

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Er Erdal AK" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanılan 4 katlı bir mağara tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, EYP düzeneği için hazırlanmış batarya blokları, mutfak tüpleri, gıda ve temizlik malzemeleri ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen sığınak daha sonra güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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