Son dakika haberleri... Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Aşır K'nin kullandığı 24 ER 841 plakalı otomobil, İliç- Refahiye kara yolu Kuzkışla köyü yakınlarında Tan C. idaresindeki 24 AAU 532 plakalı tırla çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra otomobilde bulunan Ramazan M. ve Aziz V. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Kemal Özdemir Münir Karaloğlu Refahiye Erzincan Güncel Haberler Son Dakika

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