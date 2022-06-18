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Son dakika haberleri | Erzincan'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Son dakika haberleri | Erzincan'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Erzincan'da iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Halitpaşa Mahallesi Faruk Sungur Caddesi'nde seyir halinde olan F.G. idaresindeki 24 S 0115 plakalı minibüs, 1278. Sokak üzerindeki kavşakta O.S.A. yönetimindeki 34 HJ 800 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle O.S.A'nın kullandığı araç yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kazada sürücülerin yanı sıra iki araçta bulunan M.O, Z.K, K.D, M.G. ve Y.G.E. yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

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