Son dakika haber! Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi Güncel Haberler Son dakika haber... Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi. Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi. Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinde dün tartıştığı eşi Ahmet Ö. (31) tarafından bıçaklanarak öldürülen Handan Ö'nün (30) cenazesi, yakınlarınca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınıp Erzincan Terzibaba Camisi'ne getirildi. Handan Ö. için cami bahçesinde öğle vakti düzenlenen törene, genç kadının yakınları ve Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kadının cenazesi, kılınan namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zanlı Ahmet Ö. ise polisteki işlemleri sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan Güncel Haberler Son Dakika

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