Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haberler... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyleri istikametindeki mevzilerin, dün öğle saatlerinde Basargeçer ilindeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca havan topları ve makineli tüfeklerle ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerekli müdahale önlemlerini aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title