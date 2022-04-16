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Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "Eren Operasyonlarının" 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildiğini, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.

İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "Eren Operasyonlarının" 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildiğini, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı

Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı

Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı

Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı, Eren Bülbül, Şehit, Ocak, Güncel, Haberler

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