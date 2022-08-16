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Son dakika haberleri | Eren Abluka-34 operasyonunda10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haberleri | Eren Abluka-34 operasyonunda10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi

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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca sürdürülen Eren Abluka-34 operasyonun ilk üç gününde toplam 10 milyon 681 bin 600 kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca sürdürülen Eren Abluka-34 operasyonun ilk üç gününde toplam 10 milyon 681 bin 600 kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde Eren Abluka-34 operasyonu başlatılmıştı.

Geniş çaplı sürdürülen narko terör operasyonunun 3'üncü gününde Diyarbakır Lice İlçesi Konuklu mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 18 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 28 kilogram kubar esrar, 1 milyon 681 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonun ilk üç gününde ise toplam 10 milyon 530 bin 930 kök kenevir, toz ve kubar olarak 803 kilogram esrar ile 648 bin 200 kök skunk ele geçirildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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