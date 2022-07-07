Erdal Acar tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi SARALLAR operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz'ün arasında yer aldığı 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. SARALLAR operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz'ün arasında yer aldığı 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen 91 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan iş adamı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz'ün de arasında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi. Şüpheliler hakkındaki savcılık ve mahkeme işlemleri peyder pey yürütülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Erdal Acar Güncel Haberler

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