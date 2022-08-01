Son dakika haberleri | Elmalı'da jandarma ekipleri, kazaların önlenmesi için çalışma yaptı Son dakika haberleri... Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak için 4 dilde hazırlanan broşürleri dağıttı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak için 4 dilde hazırlanan broşürleri dağıttı. Trafik ekipleri, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olarak hazırlanan broşürleri yerli ve yabancı turistlere vererek, trafik kuralları konusunda uyardı. Broşürler kamu binaları ve kafe gibi umuma açık yerlere de asıldı. Güncel AA / Mehmet Çakmak Jandarma Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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