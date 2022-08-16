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Son dakika haberleri! ELAZIĞ'DA TIR İLE BETON MİKSERİ ÇARPIŞTI 2 YARALI

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Son dakika haber... ELAZIĞ'da beton mikseri ile TIR'ın çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

ELAZIĞ'da beton mikseri ile TIR'ın çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Elazığ-Baskil kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Güngör yönetimindeki 06 FY 2887 plakalı beton mikseri ile Süleyman Akdeniz yönetimindeki 33 DDD 03 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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