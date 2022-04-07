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Son dakika haberleri! Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Son dakika haberleri! Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Elazığ'da silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan iş yerine giden S.K. aralarında husumet bulunan B.B.Y. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.K, silahla ateş ettiği B.B.Y'yi başından yaraladı, iş yerinde bulunan S.K'yi ise silahın kabzası ile darbetti.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.K. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ, kavga, Güncel, Haberler

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