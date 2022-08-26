Elazığ haberleri! ELAZIĞ'DA 'RÜŞVET' OPERASYONU; 2'Sİ KAMU GÖREVLİSİ 16 GÖZALTI Güncel Haberler Elazığ haber: ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda 2 kamu görevlisi ile onlara rüşvet verdikleri tespit edilen 14 şüpheli, gözaltına alındı. ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda 2 kamu görevlisi ile onlara rüşvet verdikleri tespit edilen 14 şüpheli, gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'nce yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Tapu ve Kadastro 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nde 2 kamu görevlisinin rüşvet aldığı tespit edildi. Kamu görevlilerine rüşvet veren 14 şüpheli de belirlenerek, haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Elazığ Güncel Haberler

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