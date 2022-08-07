Son dakika haberleri... Elazığ'da pikap ve taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Elazığ'da pikap ve taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Elazığ'da pikap ve taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, pikap ve taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, pikap ve taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl karayolunun Çaybağı Köyü kavşağında, Cafer Çiftçi yönetimindeki 23 T 5517 plakalı taksi ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yapı malzemeleri taşıyan pikap çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen pikaptaki yapı malzemeleri yola saçıldı.

Kazada sürücü Çiftçi ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilirken hayatını kaybetti.

AA / İsmail Şen - Güncel

Kovancılar Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title