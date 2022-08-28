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Son dakika haberleri... Elazığ'da kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Elazığ'da kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da bir inşaatta kafasına cam düşen işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir inşaatta kafasına cam düşen işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 19 Ağustos'ta Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokak'taki inşaatta çalışan Zülfü Akbudak'ın (56) kafasına cam düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akbudak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akbudak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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