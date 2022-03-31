Son dakika haberleri | Elazığ'da hafit ticari araç otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 23 ABC 148 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Malatya kara yolu Baskil Kavşağında 34 NU 4129 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı, hafif ticari araç ise devrildi.

Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hafif ticari araçta bulunan yaralılardan biri kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir bölümü kapanan yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.