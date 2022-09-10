Son dakika haberleri... Elazığ'da depoda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Elazığ'da bir izolasyon malzemesi bulunan depoda çıkan yangın söndürüldü.
Elazığ'da bir izolasyon malzemesi bulunan depoda çıkan yangın söndürüldü.
Sanayi Mahallesi'nde izolasyon malzemesi bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel