ELAZIĞ'DA AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Haberler

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ELAZIĞ'DA AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ELAZIĞ'da, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi'ndeki Çimento kavşağında meydana geldi. İçinde 2 çocuk hasta bulunan 62 AAB 965 plakalı ambulans ile A.Y.'nin kullandığı 23 FC 738 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ambulanstaki 2 çocuk ve hemşire ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklar da dahil olmak üzere kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ambulans ile otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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