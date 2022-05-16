Son dakika haberleri | Elazığ'da 6 aydır kayıp Remziye, öldürülüp bahçeye gömülmüş - Haberler

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da kasım ayından beri kayıp olarak aranan ve güvenlik kameralarından en son Karakoçan'da yaşayan Nihat Cav'ın aracına bindiği belirlenen Remziye Apaydın'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Özel ekip tarafından Apaydın'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Cav, cesedi kendisine ait bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Yapılan kazıda Apaydın'ın cesedi 1,5 metre derinlikte gömülü halde bulundu.

Elazığ'da kasım ayından beri haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 çocuk annesi Remziye Apaydın ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu. Yapılan teknik takiple Apaydın'ın kaybolmadan önce Karakoçan ilçesinde yaşayan Nihat Cav'ın aracına bindiği güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edildi. Apaydın'ın telefonunun HTS kayıtlarını inceleyen ekip, Nihat Cav ile sık sık görüştüğünü belirledi. Ekipler, ayrıca Apaydın'ın kaybolmadan önce Kovancılar ilçesinde bulunan evinin ve ziynet eşyalarının satıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekip, Nihat Cav'ı takibe alarak birçok kişinin bilgisine başvurdu. 6 aylık çalışma sonunda Nihat Cav ve birçok kişi gözaltına alındı.