Son dakika haberleri! Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırıda öldürüldü Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasında, bir aile evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda aynı aileden 3'ü kadın, 3'ü erkek 6 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı esnasında yatağın altına saklanarak kurtulan 14 yaşındaki bir çocuğun ise gözetime alındığı bildirildi. Yetkililer, yılbaşından bu yana Yaguachi'de 32 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti. Kaynak: AA / Güncel Güney Amerika Güncel Haberler Son Dakika

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