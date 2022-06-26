Son dakika haberleri! Eğlence mekanında iki grubun silahlı kavgasında kaza kurşunuyla vuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Eğlence mekanında iki grubun silahlı kavgasında kaza kurşunuyla vuruldu

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Eğlence mekanında iki grubun silahlı kavgasında kaza kurşunuyla vuruldu

Son dakika haber... DÜZCE'de aralarında husumet bulunun iki grup bir eğlence mekanında karşılaşınca çıkan silahlı kavgada mekanda bulunan bir kişi ayağından vuruldu.

DÜZCE'de aralarında husumet bulunun iki grup bir eğlence mekanında karşılaşınca çıkan silahlı kavgada mekanda bulunan bir kişi ayağından vuruldu.

Olay dün gece Akçakoca İlçesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup bir eğlence mekanında karşı karşıya geldi. Grup üyeleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken İ.Ü. isimli kişi belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biri aynı mekanda eğlenen Serdar Özcan'ın ayaklarına geldi. Sağ bacağından yaralanan Özcan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title