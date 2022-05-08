Son dakika haberleri: Edirne Valisi Canalp, şehit anneleri ve eşleri ile bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit anneleri ve eşleri ile bir araya geldi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polis Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltı programı sonrası annelere çiçek taktim edildi.

Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, şehit anneleri, eşleri ve huzurevinde kalan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, sevginin, şefkatin ve merhametin kaynağı olan annelerin mutluluğunun, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun mutluluğunu da beraberinde getireceğini belirtti.

Annelerin yılda sadece bir gün değil her gün yüreklerin en güzel yerini hak ettiğini ifade eden Özbaş, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak başta şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere baş tacı ve eli öpülesi tüm annelerin, anneler gününü kutladı.

Programa, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri de katıldı.