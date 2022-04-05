Son dakika haberleri... Edirne Kent Konseyi'nden tarihi hamam ve hanın Selimiye Meydan Projesi'ne alınması talebi

EDİRNE (AA) - Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, Selimiye Meydanı yanında bulunan Mezit Bey Hamamı ve Havlucular Hanı'nın "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi"ne dahil edilerek düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Çolak, kent konseyinde düzenlenen basın toplantısında, Selimiye Meydanı'ndaki birinci ve ikinci etap çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Meydanın yanında yer alan tarihi hamam ve çarşının Selimiye Meydanı'ndan bağımsız düşünülemeyeceğini ifade eden Çolak, bu alanların da elden geçirilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Hamam ve hanın Selimiye'ye yakışır şekilde düzenlenmesi gerektiğini aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"Mezit Bey Hamamı'nın oradaki duvarı çok çirkin. Eskiden de olan bir duvar. Zaman içinde değiştirildi mi tam bilemiyoruz. Mezit Bey Hamamı ve Havlucular Hanı, aslında Selimiye sınırları içerisinde olan bir ada. Fakat Selimiye alan düzenleme projesi dışında bırakılmış. Neden bırakılmış anlaşılır değil. Sanırım projeye üçüncü bir etap kapsamında dahil edilecek. Oranın mutlaka sokak iyileştirmeleri gibi, Selimiye'ye uygun bir takım düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

"Halk ekmek makul fiyatın üzerinde kaldı"

Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Erdoğan Yanılmaz ise Edirne Belediyesince başlatılan halk ekmek uygulamasının yaygınlaştırılması ve fiyatının indirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Açıklanan halk ekmek fiyatlarının beklentileri karşılamadığını aktaran Yanılmaz, "Halk ekmek fiyatının ramazan ayı süresince 2 lira 50 kuruştan 2 lira 25 kuruşa düşürüldüğü açıklanmıştır. Halk ekmek fiyatı düşürülebiliyorsa, bu fiyat daha aşağı seviyelere de indirilmeli ve tüm yıl boyunca devam ettirilmelidir." diye konuştu.