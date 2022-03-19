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Son dakika haberleri: Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Son dakika haberleri: Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Son dakika haberler: Edirne'nin Keşan ilçesindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan bir zanlı daha tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan bir zanlı daha tutuklandı.

İzzetiye köyünde yakalanan şüpheli A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Birlik Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 16 Mart'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmış, başından yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Firari şüpheli A.K. İzzetiye köyünde yakalanmış, evinde ve aracında bıçak, pompalı tüfek, 3 fişek ile boş kartuş ele geçirilmişti.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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