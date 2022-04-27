Son dakika haberleri... Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Son dakika haber: EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi N.T., tutuklandı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi N.T., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla FETÖ soruşturması kapsamında aranan N.T.'yi Keşan ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel