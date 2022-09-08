Son dakika haberleri! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber... Edirne'de üzerinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de üzerinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.
Otomobilde ve şüphelinin üst aramasında üzerinde 3 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Şüpheli M.S, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel