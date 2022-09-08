Son dakika haberleri! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haber... Edirne'de üzerinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de üzerinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde ve şüphelinin üst aramasında üzerinde 3 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Şüpheli M.S, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Edirne Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.