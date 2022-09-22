Son dakika haberleri! Edirne'de polis, yankesicilik ve dolandırıcılığa karşı farkındalık çalışması yaptı
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Son dakika haberi: Edirne'de polis ekipleri, Ulus Pazarı'nda yankesicilik ve dolandırıcılığa karşı farkındalık çalışması yaptı.
Edirne'de polis ekipleri, Ulus Pazarı'nda yankesicilik ve dolandırıcılığa karşı farkındalık çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pazara alışverişe gelen vatandaşları bilgilendirdi.
Yankesicilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı farkında olunması gerektiğini belirten ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel