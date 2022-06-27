Son dakika haberleri: Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala'ya giden H.A. idaresindeki 22 ACG 234 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı'nda S.A. idaresindeki 16 FB 854 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, otomobildeki N.A. ve M.A. ile hafif ticari araçtaki R.B., A.K. ve A.H.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AA / İlker Gürel - Güncel Edirne Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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