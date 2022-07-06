Son Dakika | EDİRNE'DE ORMANDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince, büyümeden söndürüldü. EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince, büyümeden söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba ile Süleymandanişment köyleri arasında bulunan ormanda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince bölgeye 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama- kurtarma aracı ve 2 helikopter yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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