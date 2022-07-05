Son dakika haberleri... Edirne'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Edirne'de, oğlunun ateşe verdiği evde çıkan yangın sonucu yaralanan ve vücudunda yanıklar oluşan Saliha Birincibubar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezine götürülen 60 yaşındaki Birincibubar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Birincibubar, Hasan Sezai Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Olay

İddiaya göre 20 Haziran günü Ünal Deniz, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi Saliha Birincibubar'ın ikinci kattaki evini yanıcı maddeyle ateşe vermiş, alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yangın söndürülmüş, evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan Birincibubar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralı kadın, tedavisinin devamı için İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezine sevk edilmişti.

Olayın ardından yakalanan Ünal Deniz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.