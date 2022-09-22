Son dakika haberleri! Edirne'de jandarma sahipsiz hayvanları besledi
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Son dakika haberlerine göre Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sahipsiz hayvanları besledi.
Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sahipsiz hayvanları besledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesinde Altınyazı Baraj Gölü bölgesinde açlıktan bitkin düşmüş sahipsiz hayvanlara mama verdi.
Ekipler, bölgede bulunan hayvan dostlarına da arazide bulunan köpekleri beslenmeleri için yem bıraktı.
Jandarmanın, sahipsiz hayvanları besleme faaliyetleri devam edecek.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel