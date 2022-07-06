Son dakika haberleri... Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Keşan ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı. Keşan ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli V.K'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Aramada uyuşturucu imal etmek için bahçede yetiştirilen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli V.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ??????? AA / Gökhan Zobar - Güncel Münir Karaloğlu Hisarcık Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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