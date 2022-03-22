Son dakika haberleri! Edirne'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Edirne'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Son dakika haberleri! Edirne'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına giden S.A. ve kız arkadaşı A.Y. ile iş yeri sahibi H.T. ve yanındakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.T, S.A'yı silahla bacağından vurdu.

Yaralanan S.A. olay yerine geldiği aracına binip kaçarken ters yöne girince Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Yaralı S.A, polisin çağırdığı ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde inceleme yapan polis, 2 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

İspat Cami Mahallesi, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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