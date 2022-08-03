Son dakika haberleri | Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddia edilen kişi tutuklandı Bir son dakika haberine göre Edirne'de, boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Edirne'de, boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinde yaşayan G.D, durakta minibüs bekleyen boşanma sürecindeki eşinin annesi N.C'ye, kızını silahla vuracağı tehdidinde bulundu. N.C. polis merkezine giderek G.D. hakkında şikayetçi oldu. Edirne'de yakalanan şüpheli Keşan'a getirildi. Gözaltına alınan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Gökhan Zobar Edirne Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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