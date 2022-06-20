Son dakika haberleri! Eczacıları ölümle tehdit eden şüpheli tutuklandı Son dakika haberi: ATAŞEHİR'de annesine yanlış adres tarif edildiği gerekçesiyle geldiği eczanede, eczacıları ölümle tehdit eden ve bilgisayara yumruk atarak zarar veren şüpheli Erdem T. (30) "Tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. ATAŞEHİR'de annesine yanlış adres tarif edildiği gerekçesiyle geldiği eczanede, eczacıları ölümle tehdit eden ve bilgisayara yumruk atarak zarar veren şüpheli Erdem T. (30) "Tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ataşehir'de bir eczaneye dün öğlen saatlerinde gelerek eczacıları ölümle tehdit eden ve bilgisayara yumruk atan Erdem T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılığa ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 'AFFETTİRMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIRIM' Şüpheli Erdem T.'nin hakimlikteki sorgusunda "Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince 'Tamam ben ilacı alırım' dedim. İlacı almaya gittim, annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Olaydan dolayı çok pişmanım, özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi de görüyorum. Çok pişmanım affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldüğü için anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değildim. Etmiş olduğum küfürlerden dolayı da özür dilerim" dediği öğrenildi. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Hakimlik şüpheli Erdem T.'nin "Tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ataşehir Güncel Haberler Son Dakika

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