Son dakika haberleri | Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin dava - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin dava

AA - Sinan Özmüş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin dava

Son dakika haberi... Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 sanıktan 5'i beraat etti, biri 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 sanıktan 5'i beraat etti, biri 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.D.D, B.G. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme hakimi, tutuksuz sanıklar M.G.B, M.A, C.B, İ.D.D. ve B.G. hakkında "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinlemek veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydetmek" suçundan beraat kararı verdi.

Sanıklardan N.A'yı ise 10 ay hapis cezasına çarptıran hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı 31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesi sosyal medyada yayımlanmış, Menderes Türel ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplardan montaj kasetlerle yayılıyor." açıklamasında bulunmuştu.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Muhittin Böcek Menderes Türel Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title