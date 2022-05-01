Son dakika haberleri... Düzce Valisi Atay, polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı öncesi emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Atay, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Yenikent Şehit Yalçın Güzeler Polis Merkezini ziyaret etti.

Görevi başındaki personelle tokalaşan Atay, polislerin bayramını kutladı.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.