Son dakika haberleri! Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 125 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 4 sentetik ecza, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Emniyet Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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