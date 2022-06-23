Son dakika haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberler: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Ömer Ürer - Güncel