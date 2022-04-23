Son dakika haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Son dakika haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler şüpheliler S.Ç. ve T.P'yi gözaltına aldı.

Narkotik köpeklerinin katılımıyla S.Ç ve T.P'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 500 gram metamfetamin ve bir miktar esrar el geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Uyuşturucu, Jandarma, Düzce, Güncel, Haberler

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