Son dakika haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler şüpheliler S.Ç. ve T.P'yi gözaltına aldı.

Narkotik köpeklerinin katılımıyla S.Ç ve T.P'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 500 gram metamfetamin ve bir miktar esrar el geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.