Son dakika haberleri | Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor Son dakika haberi: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 8'inci gününde yaklaşık 400 kişilik ekiple devam ediyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 8'inci gününde yaklaşık 400 kişilik ekiple devam ediyor. Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı. Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi tarıyor. Ekipler, bugün de Bayrak'ın ailesiyle helikoptere binerek dere yatağı boyunca inceleme yapacak. Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam ediliyor. Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu. AA / Ömer Ürer - Güncel Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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