Son dakika haberleri... Sahilde ölü yunus yavrusu bulundu
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile ölü yunus yavrusu vurdu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile ölü yunus yavrusu vurdu.
Çuhallı Plajı'nda kum üzerinde hareketsiz yatan yunusu fark eden vatandaşlar, durumu Akçakoca Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, öldüğü belirlenen yunus yavrusunu bulunduğu yerden aldı.
Ekiplerin incelemesinde, yunusun vücudunda silah veya zıpkın yarasına rastlanmadı.