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Son dakika haberleri! Düzce'de iş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Son dakika haberleri! Düzce'de iş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı (2)

Son dakika haber: İŞ MAKİNESİ ÇIKARILDIİş makinesi operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmaları devam ediyor.

İŞ MAKİNESİ ÇIKARILDI

İş makinesi operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Jandarma Su Altı Kurtarma ve Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Dalgıçlar Bayrak'ın kullandığı iş makinesine ulaştı. İş makinesinin olduğu alan diğer iş makinelerinin yardımı ile kapatılarak suyun akıntısı kesildi. Daha sonra dibe dalan dalgıçlar iş makinesine halat bağladı. İş makinesi İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerince sudan çıkarıldı. Bayrak'ın cansız bedeninin iş makinesinin içinde olabileceği ihtimaline karşı sudan çıkarılan araç jandarma ve kurtarma ekiplerince arandı. Ancak, Bayrak iş makinesinde görülmedi. Bir süre mola veren ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Jandarma su Güncel Haberler Son Dakika

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