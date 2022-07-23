Son dakika haberleri | Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika gelişmesine göre Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Kuyumcuzade Bulvarı'ndan, Nezih Tütüncü Bulvarı'na dönmeye çalışan Yunus Emre Çalış idaresindeki 06 BFE 656 plakalı otomobil ile Ahmet Tüysüz idaresindeki 14 DM 789 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Yunus Emre Çalış ile Berivan Çalış, Songül Gül, Gülsina Gül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Cem Ali Kuş - Güncel Yunus Emre Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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