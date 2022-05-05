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Son dakika haberleri | Düzce'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Son dakika haberleri | Düzce'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberine göre Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tenis alanına girerek hırsızlık yapmaya çalışan kişi, tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

DÜZCE (AA) - Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tenis alanına girerek hırsızlık yapmaya çalışan kişi, tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kültür Mahallesi'nde bulunan tenis alanı ile idari binada, gece saatlerinde sesler duyan özel güvenlik görevlileri, bahçede bir kişinin demir parçaları sökerek bir yere yığdığını gördü.

Görevliler tarafından yakalanan zanlı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Birçok kamu kuruluşundaki hırsızlık olaylarından sabıkalı olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlının tesisi gelişi ve hırsızlık yapmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

gençlik, Tenis, Düzce, Güncel, Haberler

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