Son dakika haberleri! "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Kırklareli'nde sahnelendi Güncel Haberler Son dakika haberler: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Kırklareli'nde sahnelendi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Kırklareli'nde sahnelendi. Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Sebahattin Ali Sokağı'nda oluşturulan alana konulan kamyonda, yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyun çocukların beğenisine sunuldu. Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olan tek kişilik 50 dakikalık tiyatro oyununda meddah rolünde Sezai Yılmaz yer aldı. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Devlet Tiyatroları Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

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