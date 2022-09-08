Son dakika haberleri! DÜKKANIN ISITMA ODASINA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI Güncel Haberler Son dakika haber: İZMİT'te bir dükkanın ısıtma sistemlerinin olduğu odada sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. İZMİT'te bir dükkanın ısıtma sistemlerinin olduğu odada sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay sabah saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Dükkanın ısıtma sistemlerinin bulunduğu odadan kedi sesi geldiğini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, yavru kedinin yerini tespit ettikten sonra file kepçeyle bulunduğu yerden kurtardı. Dükkandan çıkarılan yavru kedi, dışarıya bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstiklal Caddesi İtfaiye Kocaeli kedi Güncel Haberler Son Dakika

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